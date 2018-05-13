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Полиция Франции

Французская полиция установила личность нападавшего на прохожих в Париже

AP Photo / Thibault Camus
Новости
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В результате нападения в центре Парижа убит один человек и четверо ранены.

СУХУМ, 13 мая — Sputnik. Французские СМИ сообщают о том, что личность нападавшего в центре Парижа на прохожих установлена, пишет РИА Новости.

Париж после терактов. Архивное фото
© Sputnik . Владимир Песня
Неизвестный напал с ножом на прохожих в центре Парижа

По данным издания, "речь идет о выходце из Чечни" в возрасте около 20 лет. Молодой человек не имел при себе никаких документов, "но следователи установили его личность благодаря отпечаткам пальцев".

Инцидент произошел накануне вечером во втором округе французской столицы недалеко от Парижской оперы, где также расположено много баров и ресторанов. Мужчина напал с ножом на прохожих, в результате один человек скончался. Еще четверо пострадали, двое из них госпитализированы с тяжелыми травмами. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полиция выявила в произошедшем террористический след. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, отмечают французские СМИ.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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