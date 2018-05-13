Французская полиция установила личность нападавшего на прохожих в Париже

Инцидент произошел накануне вечером во втором округе французской столицы недалеко от Парижской оперы, где также расположено много баров и ресторанов. Мужчина напал с ножом на прохожих, в результате один человек скончался. Еще четверо пострадали, двое из них госпитализированы с тяжелыми травмами. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полиция выявила в произошедшем террористический след. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, отмечают французские СМИ.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.