Глава правительства Израиля заявил, что Евровидение-2019 пройдет в Иерусалиме

СУХУМ, 13 мая — Sputnik. Глава Израиля заявил о том, что следующий конкурс "Евровидение" пройдет в Иерусалиме, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поздравил певицу Нетту Барзилай, которая одержала победу в конкурсе 2018 года.

"Нетта, ты принесла большую славу Израилю! В следующем году — в Иерусалиме!" — написал глава правительства в своем Twitter

По итогам финала международного песенного конкурса "Евровидение", который впервые проходил в Португалии, победу одержала участница из Израиля Нетта, которая исполнила песню "Toy". На втором месте оказалась певица из Кипра Элени Фурейре, исполнившая композицию Fuego. Третье место занял австриец Сезар Сэмпсон с песней Nobody But You.

Юлия Самойлова из России, которая исполнила песню "I Won't Break", в финал не вышла.

По правилам конкурса "Евровидение" проходит в стране прошлогоднего победителя, однако выбор города остается на усмотрение правительства.

Иерусалим — непризнанная столица Израиля. Его статус — одно из главных препятствий в урегулировании арабо-израильского конфликта. Как палестинцы, так и мировое сообщество считают восточную часть города оккупированной территорией. По этой причине все посольства расположены в Тель-Авиве. При этом Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей.