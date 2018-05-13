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Московский международный автомобильный салон 2012

Эксперты: дорогие автомобили мешают отношениям

© Sputnik . Владимир Астапкович
Новости
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В исследованиях ученых принимали участие 233 человека, которые выясняли мешают ли отношениям дорогие автомобили партнеров.

СУХУМ, 13 мая — Sputnik. Ученые пришли к выводу, что мужчины, которые пытаются продемонстрировать свой статус с помощью пафосного автомобиля, не воспринимаются женщинами как люди, готовые к серьезным отношениям, пишет РИА Новости.

Исследования по этому вопросу проводили супруги-ученые Джессика (Университет Буффало) и Дэниел Крюгер (Университет Мичигана).

Результаты своей работы они опубликовали в журнале Evolutionary Psychological Science.

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В исследовании принимали участие 233 человека обоих полов. Им предстояло оценить два образа — "бережливого Дэна" и "показушника Дэйва". Дэн в рамках обозначенного Крюгерами сценария купил новую практичную машину, Дэйв — подержанную, плюс потратился на краску, большие колеса и дорогую стереосистему. Оба заплатили за автомобили одну и ту же сумму — около 20 тысяч долларов.

В итоге за пункт, связанный с долгосрочными отношениями, Дэн получил 67 очков из 80, Дэйв — только 43. Большинство опрошенных уверены, что такие мужчины, как Дэйв, более склонны к беспорядочным любовным связям и не вызывают доверия.

Конечно, участницы оценивали их по ряду аспектов, в том числе родительским навыкам, привлекательности и заинтересованности в отношениях.

Однако, женщины показали интуитивное понимание того, что мужчины, вкладывающие средства в "рекламу" своих материальных благ, меньше ориентированы на долгосрочные серьезные отношения и не так готовы вкладываться в родительские обязанности, чем мужчины, рассматривающие все с практической точки зрения, пояснил Дэниел.

 

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