Топливо подорожало в Греции из-за выхода США из иранской сделки

СУХУМ, 13 мая — Sputnik. В Греции подорожало топливо для автомобилей примерно на 10 евроцентов, сообщает РИА Новости.
Обозреватели связывают это с намерением США ввести санкции против Ирана.
Сотрудники греческих АЗС говорят, что цены растут ежедневно.
Цена литра 95-го бензина достигла 1,6 евро, на островах бензин стоит около 2 евро. Литр дизтоплива обойдется в 1,38 евро. В столичном регионе Аттика цены на нефтепродукты на 0,2 евро выше, чем в среднем по Греции.
По его словам, санкции неминуемо приведут к росту цен на нефть. При этом Греция значительную часть нефти закупает в Иране на льготных условиях оплаты, и санкции скажутся на ситуации в энергетическом секторе, сказал собеседник агентства.
Нефтепродукты являются главной статьей экспорта Греции, на них приходится почти треть доходов от экспорта. В 2017 году Греция поставила за рубеж топлива, смазочных материалов и полезных ископаемых почти на 9 миллиардов евро при общем объеме экспорта в 28,5 миллиарда евро.
Президент США Дональд Трамп заявил 8 мая, что Иран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на действие "ядерного соглашения" с международным сообществом, и Америка выходит их иранского соглашения.
Трамп неоднократно критиковал сделку и обвинял Иран в нарушениях СВПД. В начале января американский лидер заявил, что США выйдут из соглашения, если в него не внесут изменения.
При этом остальные посредники неоднократно предостерегали Соединенные Штаты от такого шага.