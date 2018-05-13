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Зарубежные страны. Греция. Остров Корфу

Топливо подорожало в Греции из-за выхода США из иранской сделки

РИА Новости
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Президент США Дональд Трамп заявил 8 мая, что Иран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на действие "ядерного соглашения" с международным сообществом, и Америка выходит из иранского соглашения.

СУХУМ, 13 мая — Sputnik. В Греции подорожало топливо для автомобилей примерно на 10 евроцентов, сообщает РИА Новости.

Обозреватели связывают это с намерением США ввести санкции против Ирана.

Сотрудники греческих АЗС говорят, что цены растут ежедневно.

Добыча нефти в городах Ханты-Мансийского автономного округа
© Sputnik . Илья Питалев
Эксперт: выход США из иранской ядерной сделки повысит цены на нефть

Цена литра 95-го бензина достигла 1,6 евро, на островах бензин стоит около 2 евро. Литр дизтоплива обойдется в 1,38 евро. В столичном регионе Аттика цены на нефтепродукты на 0,2 евро выше, чем в среднем по Греции.

"Цены на нефтепродукты выросли сразу после заявлений (президента США Дональда) Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном — примерно на 6-7 евроцентов. До этого рост был незначительным в ожидании его решения", — сказал РИА Новости политический обозреватель одного из телеканалов.

По его словам, санкции неминуемо приведут к росту цен на нефть. При этом Греция значительную часть нефти закупает в Иране на льготных условиях оплаты, и санкции скажутся на ситуации в энергетическом секторе, сказал собеседник агентства.

Нефтепродукты являются главной статьей экспорта Греции, на них приходится почти треть доходов от экспорта. В 2017 году Греция поставила за рубеж топлива, смазочных материалов и полезных ископаемых почти на 9 миллиардов евро при общем объеме экспорта в 28,5 миллиарда евро.

Президент США Дональд Трамп заявил 8 мая, что Иран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на действие "ядерного соглашения" с международным сообществом, и Америка выходит их иранского соглашения.

Трамп неоднократно критиковал сделку и обвинял Иран в нарушениях СВПД. В начале января американский лидер заявил, что США выйдут из соглашения, если в него не внесут изменения.

При этом остальные посредники неоднократно предостерегали Соединенные Штаты от такого шага.




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