Топливо подорожало в Греции из-за выхода США из иранской сделки

По его словам, санкции неминуемо приведут к росту цен на нефть. При этом Греция значительную часть нефти закупает в Иране на льготных условиях оплаты, и санкции скажутся на ситуации в энергетическом секторе, сказал собеседник агентства.

Нефтепродукты являются главной статьей экспорта Греции, на них приходится почти треть доходов от экспорта. В 2017 году Греция поставила за рубеж топлива, смазочных материалов и полезных ископаемых почти на 9 миллиардов евро при общем объеме экспорта в 28,5 миллиарда евро.

Президент США Дональд Трамп заявил 8 мая, что Иран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на действие "ядерного соглашения" с международным сообществом, и Америка выходит их иранского соглашения.