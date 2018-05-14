10:34 14 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Генеральный директор британской спецслужбы MI5 Эндрю Паркер

Глава контрразведки Британии решил предупредить Россиию об изоляции

Новости
Получить короткую ссылку
25 0 0

14 мая в ходе своего выступления перед европейскими коллегами в Берлине Паркер намерен обвинить власти России в грубом нарушении международного права.

СУХУМ, 14 мая — Spiutnik. Руководитель службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер предупредил Россию, что во время речи перед европейскими коллегами в Берлине намерен пригрозить России изоляцией, сообщает РИА Новости.

Об этом также пишет Bloomberg со ссылкой на проект выступления, оказавшийся в распоряжении агентства.

Постпредство России при ОЗХО получило ответы Британии по делу Скрипаля
© REUTERS /
Британия ответила на вопросы России по "делу Скрипаля"

По данным издания, в своей речи Паркер называет отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля "преднамеренным и целенаправленным актом", совершенным Кремлем. Эти действия, говорится в выступлении, грозят России тем, что она станет "еще более изолированным изгоем" в мировом сообществе.

Паркер намерен обвинить власти России в грубом нарушении международного права. Кроме того, глава британской контрразведки назовет "беспрецедентным" уровень "российской дезинформации", связанной с "делом Скрипаля".

В британском Солсбери в начале марта отравили осужденного за шпионаж в пользу Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Официальный Лондон утверждает, что к инциденту причастна Россия, Москва подобные обвинения отвергает.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, вейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ. Оно стояло на вооружении США и Британии и не производилось в России и СССР.

Ранее в российском посольстве отметили, что Британии не удалось доказать причастность Москвы к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По теме

СМИ сообщили о "серьезном прорыве" в деле Скрипаля
ОЗХО передала итоговый отчет по делу Скрипаля Британии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Акция в рамках Всемирного дня окружающей среды
    Берегите лес!

    Экологическая акция по очистке лесов от мусора пройдет в Северной Осетии в рамках "Всероссийского дня посадки леса".

  • Азербайджанец ухаживает за парком Героев
    Никто не забыт

    За пять лет пенсионер из азербайджанского Товуза превратил обветшавший парк Героев в зеленый уголок, ставший любимым местом отдыха для сотен жителей городка.

  • Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Монголии Халтмагийна Баттулги в рамках III Восточного экономического форума (7 сентября 2017). Владивоток, Россия
    До встречи в Сочи

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с новым премьером Армении Николом Пашиняном 14 мая на полях саммита ЕАЭС в Сочи.

  • Стеклянный мост в национальном павильоне Казахстана
    После ЭКСПО

    Почему закрыли Арт-центр и как изменится территория ЭКСПО в Астане, узнали корреспонденты Sputnik Казахстан.

  • В международном аэропорту Манас появилась новая фотозона — экостена
    Фото на память

    В международном аэропорту Бишкека "Манас" появилась новая зона для селфи, где пассажиры могут сфотографироваться на скамейках на фоне зелени.

  • Кабель
    Гроза в офлайне

    Специалисты оператора связи "Белтелеком" обратились к абонентам с рекомендацией отключать модемы во время грозы.

  • Посол России в Латвии Евгений Лукьянов на церемонии захоронения останков советских воинов на братском кладбище в Ропажи
    История семьи

    Посол России в Латвии рассказал, что для него значит Великая Отечественная война, что о ней говорили ему родители, и как понимают это событие в истории его дети и внуки.

  • Волонтер из Литвы Иннокентий Зарецкий
    В ожидании праздника

    Волонтер из Литвы, который будет помогать на ЧМ-2018 в Калининграде, рассказал Sputnik о своих ожиданиях от предстоящей поездки в Россию.

  • доступ запрещен полиция
    Неподъемный кредит

    В Кишиневе мужчина застрелился в офисе кредитной компании — в этот день у него должны были отобрать квартиру в счет долга, который тот не успел погасить.

  • Открытие сборочного производства белорусских тракторов ОАО МТЗ в Гиссаре
    Таджикский "Беларус"

    В таджикистанском Гиссаре состоится церемония открытия завода по сборке белорусских тракторов, которую посетят президенты Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко

  • Сборная Узбекистана на турнире Будущее зависит от тебя
    Будущее спорта

    Сборная Узбекистана поборется за победу на всероссийском футбольном турнире среди команд из детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя".

  • Трубы для Северного потока
    Будьте спокойны!

    Берлин успокоил страны Балтии относительно "Северного потока-2" и пообещал учесть их позицию в отношении проекта.

  • Акция в рамках Всемирного дня окружающей среды
    Берегите лес!

    Экологическая акция по очистке лесов от мусора пройдет в Северной Осетии в рамках "Всероссийского дня посадки леса".

  • Азербайджанец ухаживает за парком Героев
    Никто не забыт

    За пять лет пенсионер из азербайджанского Товуза превратил обветшавший парк Героев в зеленый уголок, ставший любимым местом отдыха для сотен жителей городка.

  • Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Монголии Халтмагийна Баттулги в рамках III Восточного экономического форума (7 сентября 2017). Владивоток, Россия
    До встречи в Сочи

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с новым премьером Армении Николом Пашиняном 14 мая на полях саммита ЕАЭС в Сочи.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Гималайский медвежонок и медведица Челси в вольере Новосибирского зоопарка
Час потехи: лунные медвежата забавляются в зоопарке
День Черноморского флота
Подводные лодки и морская авиация: в России отмечают день Черноморского флота
Новый состав кабинета министров Абхазии
Новый состав Кабинета Министров Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia