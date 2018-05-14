Глава контрразведки Британии решил предупредить Россиию об изоляции

14 мая в ходе своего выступления перед европейскими коллегами в Берлине Паркер намерен обвинить власти России в грубом нарушении международного права.

СУХУМ, 14 мая — Spiutnik. Руководитель службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер предупредил Россию, что во время речи перед европейскими коллегами в Берлине намерен пригрозить России изоляцией, сообщает РИА Новости.

Об этом также пишет Bloomberg со ссылкой на проект выступления, оказавшийся в распоряжении агентства.

По данным издания, в своей речи Паркер называет отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля "преднамеренным и целенаправленным актом", совершенным Кремлем. Эти действия, говорится в выступлении, грозят России тем, что она станет "еще более изолированным изгоем" в мировом сообществе.

Паркер намерен обвинить власти России в грубом нарушении международного права. Кроме того, глава британской контрразведки назовет "беспрецедентным" уровень "российской дезинформации", связанной с "делом Скрипаля".

В британском Солсбери в начале марта отравили осужденного за шпионаж в пользу Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Официальный Лондон утверждает, что к инциденту причастна Россия, Москва подобные обвинения отвергает.