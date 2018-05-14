Вашингтон не примет участие в переговорах по Сирии в Астане

Девятый раунд переговоров будет проходить в столице Казахстана в период с 14 по 15 мая.

СУХУМ, 14 мая — Sputnik. Раунд переговоров в рамках астанинского процесса по Сирии с участием делегаций всех стран-гарантов стартовал утром в понедельник 14 мая в Астане, сообщает RT. © Sputnik / Ксения Воронина Дальнейшие шаги к миру в Сирии обсудили стороны переговоров в Астане

Руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков отметил, что делегация США отказалась принять участие в переговорах в качестве наблюдателя.

"США не будут участвовать в каком-либо официальном качестве в сирийских переговорах, которые проходят 14-15 мая в Астане", — сообщили в посольстве.

Ранее сообщалось, что все стороны процесса по урегулированию ситуации в Сирии подтвердили свое участие в очередной встрече в Астане.

МИД Казахстана в понедельник сообщил о начале в Астане очередного раунда переговоров по Сирии.



