Вашингтон не примет участие в переговорах по Сирии в Астане

СУХУМ, 14 мая — Sputnik. Раунд переговоров в рамках астанинского процесса по Сирии с участием делегаций всех стран-гарантов стартовал утром в понедельник 14 мая в Астане, сообщает RT.
Руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков отметил, что делегация США отказалась принять участие в переговорах в качестве наблюдателя.
"США не будут участвовать в каком-либо официальном качестве в сирийских переговорах, которые проходят 14-15 мая в Астане", — сообщили в посольстве.
Ранее сообщалось, что все стороны процесса по урегулированию ситуации в Сирии подтвердили свое участие в очередной встрече в Астане.