Адвокаты Telegram оспорили решение суда о блокировке мессенджера

СУХУМ, 14 мая — Sputnik. В Мосгорсуде оспорено решение о блокировке мессенджера Telegram, пишет РИА Новости.
Об этом также сообщил глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале.
Защитники утверждают, что заявление против мессенджера подали неуполномоченные лица, суд грубо нарушил процессуальный порядок рассмотрения заявления, а также принцип состязательности и права на защиту. Также не обоснована необходимость вводимых против компании ограничений, считают адвокаты.
Юристы попросили отменить решение Таганского суда о блокировке месенджера и закрыть дело.
Защитники апеллировали также тем, что большое количество предприятий несут убытки из-за блокировки около 20 миллионов IP-адресов.
Ведомство отмечало, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян. Через Telegram могут распространять информацию террористы, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения.
Для обхода запрета компания начала использовать хостинги Amazon и Google.
Роскомнадзор в ответ применил точечную блокировку используемых IP-адресов.