Адвокаты Telegram оспорили решение суда о блокировке мессенджера

Юристы попросили отменить решение Таганского суда о блокировке месенджера и закрыть дело.

Защитники апеллировали также тем, что большое количество предприятий несут убытки из-за блокировки около 20 миллионов IP-адресов.

Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля в соответствии с решением Таганского суда Москвы. Основанием стал отказ Telegram передать ФСБ ключи шифрования.

Ведомство отмечало, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян. Через Telegram могут распространять информацию террористы, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения.

Для обхода запрета компания начала использовать хостинги Amazon и Google.

Роскомнадзор в ответ применил точечную блокировку используемых IP-адресов.