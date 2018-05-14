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Мессенджер Telegram

Адвокаты Telegram оспорили решение суда о блокировке мессенджера

© Sputnik . Кирилл Каллиников
Новости
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Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля в соответствии с решением Таганского суда Москвы.

СУХУМ, 14 мая — Sputnik. В Мосгорсуде оспорено решение о блокировке мессенджера Telegram, пишет РИА Новости.

Об этом также сообщил глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Защитники утверждают, что заявление против мессенджера подали неуполномоченные лица, суд грубо нарушил процессуальный порядок рассмотрения заявления, а также принцип состязательности и права на защиту. Также не обоснована необходимость вводимых против компании ограничений, считают адвокаты.

Юристы попросили отменить решение Таганского суда о блокировке месенджера и закрыть дело.

Мессенджер Telegram
© Sputnik . Наталья Селиверстова
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Защитники апеллировали также тем, что большое количество предприятий несут убытки из-за блокировки около 20 миллионов IP-адресов.

Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля в соответствии с решением Таганского суда Москвы. Основанием стал отказ Telegram передать ФСБ ключи шифрования.

Ведомство отмечало, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян. Через Telegram могут распространять информацию террористы, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения.

Для обхода запрета компания начала использовать хостинги Amazon и Google.

Роскомнадзор в ответ применил точечную блокировку используемых IP-адресов.

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