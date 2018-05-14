Наказания за соблюдение западных санкций в России обсудили в Госдуме

Госдума рассматривает законопроект об ответе на санкции США и других стран, документ внесли спикер и главы фракций.

СУХУМ, 14 мая — Sputnik. Законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций внесли в Госдуму, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Natalya Seliverstova Проект о контрсанкциях поддержали в комитете Госдумы России по экономполитике

Документ предусматривает разного вида наказания: лишение свободы на срок до четырех лет, принудительные работы на срок до четырех лет, штраф до 600 тысяч рублей.

Также сообщается, что россиян, способствующих введению санкций против России, предполагается лишать свободы на срок до трех лет и штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.