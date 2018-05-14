Наказания за соблюдение западных санкций в России обсудили в Госдуме

СУХУМ, 14 мая — Sputnik. Законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций внесли в Госдуму, сообщает РИА Новости.
Документ предусматривает разного вида наказания: лишение свободы на срок до четырех лет, принудительные работы на срок до четырех лет, штраф до 600 тысяч рублей.
Также сообщается, что россиян, способствующих введению санкций против России, предполагается лишать свободы на срок до трех лет и штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.
Авторами инициативы стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры парламентских фракций, первый вице-спикер от КПРФ Иван Мельников, первый вице-спикер от "Единой России" Александр Жуков и первый замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев.
Госдума планирует рассмотреть документ в первом чтении 17 мая, во втором — 22 мая, в третьем — 24 числа, Совет Федерации — 30 мая. В нижней палате отмечали, что под действие закона подпадут граждане, а для юридических лиц внесут отдельный законопроект об административной ответственности.