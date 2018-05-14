День открытия: Путин запустит автомобильную часть Крымского моста

СУХУМ, 14 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин примет участие в открытии Крымского моста, которое состоится 15 мая 2018 года, сообщает RT.

"15 мая президент России Владимир Путин примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста", — пишет RT со ссылкой на сообщение на сайте Кремля.

Церемония открытия автодорожной части пройдет 15 мая в торжественной форме, колонна техники проедет по автодороге.

В мероприятии примут участие также представители мостоотрядов из разных регионов страны.

© Sputnik . Alexey Malgavko Крымский мост: месяц до запуска 14

16 мая 2108 года в 05:30 по московскому времени движение по мосту будет открыто для автомобилей.

Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроется одновременно с двух берегов Керченского пролива – по две полосы в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч. Остановка на мосту запрещена.

Первыми по мосту смогут проехать местные жители – крымчане и кубанцы.

Въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту – в 4:30 утра 16 мая. Чтобы проехать к мосту со стороны Краснодарского края, необходимо двигаться по федеральной трассе А-290 до развязки с новой дорогой на Таманском полуострове. Далее 40 километров по автоподходу к Крымскому мосту. Со стороны Республики Крым движение начинается от развязки на существующей трассе "Симферополь — Керчь" и далее 8,6 километра до Крымского моста.

Открытие моста произойдет на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока (декабрь 2018 года).