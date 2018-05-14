В стычках палестинцев с армией Израиля погибли свыше 40 человек

В понедельник по решению президента США Дональда Трампа американская дипмиссия была перенесена из Тель-Авива в Иерусалим.

СУХУМ, 14 мая — Sputnik. В результате столкновений палестинцев с израильскими войсками на границах сектора Газа погибли свыше 40 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от официального представителя местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.

Ранее сообщалось о 38 жертвах стычек, однако список погибших увеличивается.

Около 1700 человек получили ранения.

Израильские военные насчитали свыше 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы. Они швыряют самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются ломать пограничные заграждения. Солдаты в ответ используют спецсредства и ведут огонь на поражение.

© Sputnik . Иссам Аль-Римави Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим

14 мая в Иерусалиме проходит церемония открытия нового американского посольства в Израиле.

15 мая — день 70-й годовщины Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.

США объявили об официальном открытии посольства в Иерусалиме. Перенос дипмиссии из Тель-Авива происходит по решению президента США Дональда Трампа, который признал Иерусалим израильской столицей, проигнорировав претензии палестинцев на его восточную часть, разойдясь с международным консенсусом и традициями американской дипломатии.

© REUTERS / Ronen Zvulun Иванка Трамп и глава минфина Стивен Мнучин у мемориальной доской во время церемонии открытия посольства США в Иерусалиме. 14 мая 2018 года

А на границе с сектором Газа активизировались недовольные происходящим в Иерусалиме палестинцы. На улицы вышли десятки тысяч протестующих. Опасаясь прорыва границы, Израиль направил к Газе две дополнительные пехотные бригады, еще одну перебросили за Западный берег реки Иордан.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф осудил убийство палестинцев израильскими военными в ходе протестов и назвал день переноса посольства США в Иерусалим "днем великого позора", сообщается в микроблоге главы МИД в Twitter.