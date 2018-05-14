В стычках палестинцев с армией Израиля погибли свыше 40 человек

СУХУМ, 14 мая — Sputnik. В результате столкновений палестинцев с израильскими войсками на границах сектора Газа погибли свыше 40 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от официального представителя местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.
Ранее сообщалось о 38 жертвах стычек, однако список погибших увеличивается.
Около 1700 человек получили ранения.
Израильские военные насчитали свыше 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы. Они швыряют самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются ломать пограничные заграждения. Солдаты в ответ используют спецсредства и ведут огонь на поражение.
© Sputnik . Иссам Аль-РимавиПротесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
14 мая в Иерусалиме проходит церемония открытия нового американского посольства в Израиле.
15 мая — день 70-й годовщины Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.
США объявили об официальном открытии посольства в Иерусалиме. Перенос дипмиссии из Тель-Авива происходит по решению президента США Дональда Трампа, который признал Иерусалим израильской столицей, проигнорировав претензии палестинцев на его восточную часть, разойдясь с международным консенсусом и традициями американской дипломатии.
© REUTERS / Ronen ZvulunИванка Трамп и глава минфина Стивен Мнучин у мемориальной доской во время церемонии открытия посольства США в Иерусалиме. 14 мая 2018 года
А на границе с сектором Газа активизировались недовольные происходящим в Иерусалиме палестинцы. На улицы вышли десятки тысяч протестующих. Опасаясь прорыва границы, Израиль направил к Газе две дополнительные пехотные бригады, еще одну перебросили за Западный берег реки Иордан.