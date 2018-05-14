Петля для убийцы дипломата: в Ираке террориста приговорили к смертной казни

Нападение на сотрудников посольства России в Багдаде было совершено 3 июня 2006 года.

СУХУМ, 14 мая — Sputnik. Террориста, обвиняемого в убийстве российского дипломата, уголовный суд Ирака приговорил к смертной казни, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Илья Питалев Убийство Карлова: следователи вышли на след сторонников Гюлена

"Центральный уголовный суд приговорил к смертной казни одного из террористов, который был обвинен в убийстве одного из российских дипломатов в Ираке в 2006 году", — говорится в заявлении представителя Высшего судебного совета Ирака Абдель Саттара Биркадара.

Смертная казнь будет приведена в исполнение путем повешения террориста.

В сообщении также говорится, что обвиняемый признался в похищении четырех иностранцев вместе с вооруженной группировкой, двоих из которых преступники застрелили, а двоих зарезали.

Биркадар добавил, что обвиняемый террорист участвовал в казни одного из дипломатов, после чего вместе с вооруженной группировкой избавился от тел, выбросив их в реку Тигр.