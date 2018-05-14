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Мемориал в память о погибших в Ираке сотрудниках

Петля для убийцы дипломата: в Ираке террориста приговорили к смертной казни

© AP Photo. Alexander Zemlianichenko
Новости
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Нападение на сотрудников посольства России в Багдаде было совершено 3 июня 2006 года.

СУХУМ, 14 мая — Sputnik. Террориста, обвиняемого в убийстве российского дипломата, уголовный суд Ирака приговорил к смертной казни, сообщает РИА Новости.

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"Центральный уголовный суд приговорил к смертной казни одного из террористов, который был обвинен в убийстве одного из российских дипломатов в Ираке в 2006 году", — говорится в заявлении представителя Высшего судебного совета Ирака Абдель Саттара Биркадара.

Смертная казнь будет приведена в исполнение путем повешения террориста.

В сообщении также говорится, что обвиняемый признался в похищении четырех иностранцев вместе с вооруженной группировкой, двоих из которых преступники застрелили, а двоих зарезали.

Биркадар добавил, что обвиняемый террорист участвовал в казни одного из дипломатов, после чего вместе с вооруженной группировкой избавился от тел, выбросив их в реку Тигр.

Нападение на сотрудников посольства России в Багдаде было совершено 3 июня 2006 года. В результате погиб сотрудник российской дипмиссии Виталий Титов. Нападавшие похитили, а затем убили третьего секретаря посольства Федора Зайцева, а также сотрудников дипмиссии Рината Аглиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева.



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