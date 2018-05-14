Эксперты дали советы о том, как ехать по Крымскому мосту

16 мая 2018 года в 05:30 по московскому времени движение по мосту будет открыто для автомобилей.

СУХУМ, 14 мая — Sputnik. Строители дали десять полезных советов туристам, которые собираются отправиться в Крым через новый Крымский Мост, пишет РИА Новости. © Sputnik . Виталий Тимкив День открытия: Путин запустит автомобильную часть Крымского моста

Первый совет — посидеть "на дорожку" на скамье "Крымский мост", которая расположена на смотровой площадке с видом на стройку на Таманском берегу.

Второй — эксперты советуют сделать селфи с памятником поэту Михаилу Лермонтову, установленным на пути следования к мосту, третий — запастись креветками для символа стройки — кота Мостика, которого, возможно, удастся встретить.

Четвертый — при заезде на мост рекомендуют включить на полную громкость музыкальный хит стройки — "Я забиваю сваю".

Проезжая под сводами арки моста, строители советуют загадать желание.

Планируя поездку, путешественникам следует изучить дельфинов, которые живут в Керченском проливе, это афалины и белобочки.

Въезжая с моста в Крым, всем советуют подняться на гору Митридат в Керчи, где сохранились руины античного города Пантикапея и виден самый длинный мост в России.

Выезжая из Керчи, строители советуют подмигнуть установленным фигурам сказочных существ — грифонам.

Следующим советом значится — заглянуть на рыбный рынок в Керчи.

Последним десятым советом значится "терпение", совет связан с пожеланием запастись терпением, так как новые дороги в Крыму еще строятся, а желающих отправиться в Крым по мосту может быть очень много.