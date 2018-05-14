Эксперты дали советы о том, как ехать по Крымскому мосту

СУХУМ, 14 мая — Sputnik. Строители дали десять полезных советов туристам, которые собираются отправиться в Крым через новый Крымский Мост, пишет РИА Новости.
Первый совет — посидеть "на дорожку" на скамье "Крымский мост", которая расположена на смотровой площадке с видом на стройку на Таманском берегу.
Второй — эксперты советуют сделать селфи с памятником поэту Михаилу Лермонтову, установленным на пути следования к мосту, третий — запастись креветками для символа стройки — кота Мостика, которого, возможно, удастся встретить.
Четвертый — при заезде на мост рекомендуют включить на полную громкость музыкальный хит стройки — "Я забиваю сваю".
Проезжая под сводами арки моста, строители советуют загадать желание.
Планируя поездку, путешественникам следует изучить дельфинов, которые живут в Керченском проливе, это афалины и белобочки.
Въезжая с моста в Крым, всем советуют подняться на гору Митридат в Керчи, где сохранились руины античного города Пантикапея и виден самый длинный мост в России.
Выезжая из Керчи, строители советуют подмигнуть установленным фигурам сказочных существ — грифонам.
Следующим советом значится — заглянуть на рыбный рынок в Керчи.
Последним десятым советом значится "терпение", совет связан с пожеланием запастись терпением, так как новые дороги в Крыму еще строятся, а желающих отправиться в Крым по мосту может быть очень много.