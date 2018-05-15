Число погибших в секторе Газа палестинцев достигло 59

Среди жервт столкновений палестинцев с израильскими войсками восьмимесячная девочка, которая умерла, надышавшись газом.

СУХУМ, 15 мая — Sputnik. Число палестинцев, погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа, возросло до 59, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения автономии.

"Восьмимесячная палестинская девочка Лейла Анвар Гандур умерла, надышавшись газом в восточном районе сектора Газа", — сообщили в ведомстве.

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Столкновения в секторе Газа начались из-за переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, которое состоялось в понедельник и было приурочено к 70-летию израильской государственности.

В ответ на беспорядки израильские военные открыли огонь по наиболее агрессивным участкам протестов. Премьер страны Биньямин Нетаниьяху назвал эти действия самозащитой.

По данным минобороны Израиля, в акциях на 12 участках границы участвовали 35 тысяч человек. Демонстранты бросали самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгли шины, пытались ломать пограничные заграждения.