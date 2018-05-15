Криптоинвесторов могут поставить на учет в России

Желающим инвестировать в криптовалюту нужно будет проходить сертификацию, чтобы иметь возможность вкладывать деньги.

СУХУМ, 15 мая — Sputnik. Официальный список криптоинвесторов может появиться в России, сообщает RT со ссылкой на газету "Известия".

Как сообщает издание, реестр будет вести Центральный банк или Министерство финансов.

При этом криптокошелек будет привязан к паспортным данным и ИНН, а самих инвесторов будут идентифицировать по биометрическим данным, это исключит анонимность расчетов.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, подобные меры нужны в рамках исполнения антиотмывочного законодательства.

Ранее стало известно, что обмен криптовалют на сумму 600 тыс. рублей и более может подпасть под обязательный валютный контроль.