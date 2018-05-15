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Снос здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

ТЦ "Зимняя вишня" начали демонтировать в Кемерово

© Sputnik . Александр Патрин
Новости
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На месте сгоревшего торгового центра планируется разбить сквер памяти погибших. Работы по его благоустройству должны завершить до 1 сентября.

СУХУМ, 15 мая — Sputnik. В Кемерово начали демонтировать торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня", сообщает РИА Новости.

Все расходы по сносу взяли на себя собственники здания. Ранее они подписали соглашение о передаче имущества городу на безвозмездной основе.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.

Следствие установило, что в ТЦ не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.

Арестованы несколько человек. Пост главы Кузбасса покинул Аман Тулеев.

 




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