Журналиста РИА Новости Украина задержали в Киеве

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. МИД России призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева.

СУХУМ, 15 мая — Sputnik. В Киеве задержали журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости со ссылкой на его коллег.

По их словам, это произошло на улице рядом с его домом.

Украинские власти неоднократно ограничивали работу представителей российских СМИ, в том числе регулярно запрещая им въезд в страну. В марте 2015 года Киев приостановил аккредитацию 115 российских СМИ при государственных органах власти.

Притеснения Киева коснулись и журналистов медиагруппы "Россия сегодня", в состав которой входит РИА Новости. Так, в прошлом году в страну не пустили журналиста РИА Новости Захара Виноградова и фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова, аккредитованного на финал Евровидения.