Грубое давление на свободу слова: депутат Госдумы осудил действия украинских властей

СУХУМ, 15 мая — Sputnik. Россия должна использовать все рычаги, в том числе ОБСЕ, чтобы осудить действия со стороны украинских властей, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко.

"Я это расцениваю как очень грубое давление на свободу слова и распространение информации для нынешней украинской верхушки. Журналисты стали едва ли не главными врагами, те, кто находит в себе мужество для того, чтобы транслировать альтернативную точку зрения. Ничего, кроме возмущения, подобные действия не вызывают. Я считаю, что нашей стране необходимо задействовать все возможные рычаги давления на Украину, в том числе и по линии ОБСЕ, для того чтобы осудить данные действия", — сказал Ревенко.

Ранее сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Во вторник также стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.