Служба безопасности Украины подтвердила обыски в офисе РИА Новости Украина

Сотрудники СБУ во вторник утром ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Также стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

СУХУМ, 15 мая — Sputnik. Служба безопасности Украины (СБУ) подтверждает обыски в офисе РИА Новости Украина и сообщает о задержании его руководителя, сообщает РИА Новости.

"Подтверждаю, обыски действительно проводятся в офисе РИА Новости Украина, задержан его руководитель. Мы собираем доказательную базу, которую мы обнародуем по завершении следственных действий", — написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в социальной сети Facebook.

Ранее сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Во вторник также стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.