Лавров назвал действия СБУ против РИА Новости Украина неприемлемыми

Служба безопасности Украины (СБУ) подтверждает обыски в офисе РИА Новости Украина и сообщает о задержании его руководителя Кирилла Вышинского.

СУХУМ, 15 мая — Sputnik. Ситуация в Киеве с задержанием сотрудниками СБУ корреспондента РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обысками в офисе агентства известна в МИД России, и в ведомстве намерены требовать предоставления доступа к задержанным гражданам России, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу министерства Сергея Лаврова.

"Мы, безусловно, разбираемся с этой ситуацией, мы будем требовать доступа к нашим гражданам", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим филиппинским коллегой.

Сергей Лавров признался, что эта ситуация его не удивляет.

"Это далеко не первая такая ситуация, когда украинские власти либо закрывают глаза на бесчинства неонацистских радикальных молодчиков, которые пытаются затруднить работу российских журналистов на Украине, либо сами ограничивают их деятельность", — отметил он.

Реакция Кремля © Sputnik . Natalya Seliverstova Грубое давление на свободу слова: депутат Госдумы осудил действия украинских властей

В Кремле также самым решительным образом осуждают действия Киева в отношении РИА Новости Украина и ожидают жесткой реакции международных организаций на этот инцидент, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в Кремле считают неприемлемыми силовые действия на Украине в отношении российских СМИ.

"В случае, если эти действия правоохранительных органов Украины каким-то образом связаны с профессиональной деятельностью этих средств массовой информации, это является абсолютно возмутительными и вопиющими действиями, которые противоречат всем нормам и правилам и которые заслуживают самого жесткого осуждения по линии соответствующих международных организаций. Мы, кстати, будем с нетерпением ждать этой жесткой и бескомпромиссной реакции", — сказал Песков.

Месть за Крымский мост

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за строительство Крымского моста. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

Сотрудники СБУ во вторник ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Также стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.