Симоньян рассказала о допросах и обысках в офисах РИА Новости Украина

СУХУМ, 15 мая — Sputnik. До сих пор неизвестно, какие обвинения предъявляют задержанному в Киеве руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

© Sputnik . Максим Блинов Лавров назвал действия СБУ против РИА Новости Украина неприемлемыми

Информацию о том, что происходит сейчас с РИА Новости Украина, она получает от адвокатов и сотрудников, которые в момент обысков в офисе находились за его пределами и "в лапы СБУ пока не попали".

Однако Симоньян пояснила, что разглашать ее не хочет, чтобы никому не навредить. Также главред МИА "Россия сегодня" не ответила на вопрос об ответных мерах на действия СБУ с тем, чтобы "эти меры могли бы быть предприняты".

Она рассказала, что, по последней информации, обыски идут не только в офисе агентства, но и дома у нескольких сотрудников.

"Нескольким людям мы не можем дозвониться, у них заблокированы телефоны, у нас есть информация, что они находятся на допросе в СБУ, и что будет с ними дальше — будут ли их пытать, дадут ли им сроки многолетние — мы этого пока не знаем", — сказала Симоньян.

Она считает, что западные СМИ могут проигнорировать данную ситуацию и не освещать ее.

"Ничего хорошего от западных СМИ я не жду уже много лет. Я не удивлюсь, если это будет просто проигнорировано, в том числе агентствами", — добавила главный редактор.

Утром сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Также стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.

Симоньян считает, что произошедшее стало местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.