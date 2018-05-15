Симоньян о действиях СБУ: очень надеюсь, что Россия ответит

Симоньян считает, что произошедшее в Киеве - месть за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

СУХУМ, 15 мая — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян надеется, что Москва ответит на действия Службы безопасности Украины в отношении журналистов РИА Новости Украина в Киеве, сообщает РИА Новости.

"Я не политик, мне сложно сказать, чем ответит Россия. Я только очень надеюсь, что Россия ответит", — сказала Симоньян журналистам.

Сотрудники СБУ во вторник ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Также стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.