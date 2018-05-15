Обыск в офисе РИА Новости Украина в Киеве завершили

Служба безопасности Украины во вторник устроила облаву на сотрудников агентства РИА Новости Украина. Утром возле дома был задержан генеральный директор Кирилл Вышинский, а в офис пришли сотрудники СБУ с домкратами.

СУХУМ, 15 мая — Sputnik. Корреспондент РИА Новости Людмила Лысенко вышла на связь с редакцией и сообщила, что обыск завершен, а сама она не была задержана, сообщает РИА Новости.

"Утром, около девяти часов, пришли сотрудники СБУ. Провели обыск, сейчас он уже завершен. Кроме того, меня вызвали на допрос в СБУ в предстоящую пятницу", — сказала Лысенко. По ее словам, раскрывать другие детали сотрудники СБУ ей запретили, ссылаясь на тайну следствия.

Обыск в киевской квартире Лысенко проводили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), он прошел одновременно с задержанием руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и инцидентом в офисе РИА Новости, куда утром во вторник ворвались украинские силовики.

Сотрудники СБУ во вторник ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Также стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Вышинского. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.