18:05 15 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
СБУ проводит обыск в офисе РИА Новости Украина

Обыск в офисе РИА Новости Украина в Киеве завершили

© Sputnik . Стрингер
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторжение сотрудников СБУ в офис РИА Новости Украина (11)
13 0 0

Служба безопасности Украины во вторник устроила облаву на сотрудников агентства РИА Новости Украина. Утром возле дома был задержан генеральный директор Кирилл Вышинский, а в офис пришли сотрудники СБУ с домкратами.

СУХУМ, 15 мая — Sputnik. Корреспондент РИА Новости Людмила Лысенко вышла на связь с редакцией и сообщила, что обыск завершен, а сама она не была задержана, сообщает РИА Новости.

"Утром, около девяти часов, пришли сотрудники СБУ. Провели обыск, сейчас он уже завершен. Кроме того, меня вызвали на допрос в СБУ в предстоящую пятницу", — сказала Лысенко. По ее словам, раскрывать другие детали сотрудники СБУ ей запретили, ссылаясь на тайну следствия.

Обыск в киевской квартире Лысенко проводили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), он прошел одновременно с задержанием руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и инцидентом в офисе РИА Новости, куда утром во вторник ворвались украинские силовики.

Сотрудники СБУ во вторник ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Также стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Вышинского. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

Темы:
Вторжение сотрудников СБУ в офис РИА Новости Украина (11)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Международный аэропорт Владикавказ
    Родная речь

    В честь Дня осетинского языка в аэропорту Владикавказа голосовые информационные объявления будут звучать не только на русском, но и на осетинском языке.

  • Здание одного из центров ASAN, архивное фото
    Въезд разрешен

    С 15 мая граждане полутора десятков стран могут получить азербайджанскую визу прямо в бакинском аэропорту через специальные терминалы.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пути от Дома правительства в министерство Экономики (15 мая 2018). Еревaн
    Примерные сроки

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, когда могут состояться досрочные выборы в парламент страны.

  • Водитель грузовика FAW погиб при наезде собственного авто на проспекте Райымбека
    Трагедия на дороге

    В Алматы молодой мужчина погиб под колесами собственного автомобиля, когда пытался его починить.

  • Рискуя сорваться, дети в Бишкеке мыли окна на третьем этаже школы. Видео
    Риск за чистоту

    Ученицы бишкекской школы-гимназии мыли окна на третьем этаже здания, рискуя сорваться – видео очевидцев.

  • Изготовления топливных таблеток диоксида урана
    В топку

    Первая белорусская атомная станция будет обеспечена российским ядерным топливом на ближайшие 14-15 лет – Минск и Москва подписали соглашение.

  • Пикет у здания Полиции безопасности против ареста Александра Гапоненко
    "Мы – сила!"

    Штаб защиты русских школ Латвии проведет митинг солидарности с политзаключенными Александром Гапоненко и Владимиром Линдерманом.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    Ничего не обещала

    Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что не давала никаких обещаний и никого не поддерживала, а содержание ее переписки с Масюлисом поняли неправильно.

  • Национальный банк Молдовы
    Кто не рискует…

    Национальный банк Молдовы сделал важное заявление о рисках, связанных с криптовалютами: о чем предупреждает регулятор?

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
    Серьезная работа

    О чем договорились президенты Беларуси и Таджикистана в результате визита Александра Лукашенко в Душанбе.

  • Ливень в Ставрополе
    Смыло дождем

    Сильные дожди и сели повредили свыше 200 домов и смыли более десятка мостов в Кашкадарьинской области Кыргызстана.

  • Нарвский колледж, где проводятся Майские чтения в этом году
    Майские чтения

    В течение недели ученые из Санкт-Петербурга прочтут серию лекций по российской истории и литературе в Нарвском колледже Тартуского университета.

  • Международный аэропорт Владикавказ
    Родная речь

    В честь Дня осетинского языка в аэропорту Владикавказа голосовые информационные объявления будут звучать не только на русском, но и на осетинском языке.

  • Здание одного из центров ASAN, архивное фото
    Въезд разрешен

    С 15 мая граждане полутора десятков стран могут получить азербайджанскую визу прямо в бакинском аэропорту через специальные терминалы.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пути от Дома правительства в министерство Экономики (15 мая 2018). Еревaн
    Примерные сроки

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, когда могут состояться досрочные выборы в парламент страны.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Побережье Средиземного моря в Тель-Авиве
Граффити и Ворота Рамзеса: панорамы Тель-Авива
Как строили Крымский мост.
История в кадре: как строили Крымский мост
Дети - главные жертвы войны в Сирии
Дети - главные жертвы сирийской войны

Соцсети

Sputnikabkhazia