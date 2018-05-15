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Посол России в Абхазии Алексей Двинянин

Посол Двинянин: очень импонирует, что жители Абхазии открыты к России

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
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Новый посол России в Абхазии Алексей Двинянин во вторник 15 мая вручил верительные грамоты президенту Абхазии Раулю Хаджимба.

СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Жители Абхазии положительно настроены к России, к ее туристам и официальным лицам, сказал в интервью абхазским журналистам новый посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

Новый посол России в Абхазии подчеркнул, что за 13 лет работы, связанной с Абхазией, занимался двусторонними отношениями, бывал в республике с краткосрочными визитами.

"Но тем не менее я был на вашей знаменитой "Брехаловке" не один раз, и мне очень нравится практически полное отсутствие инфляции в этом заведении, там чашку отличного кофе можно приобрести по низкой цене. Там я имел возможность познакомиться как с ветеранами Абхазии, так и с молодежью, и мне очень импонирует, что они очень открыты к жителям из России, к туристам, к официальным лицам", — сказал он.

Самое главное то, что жители республики настроены на строительство лучшего будущего, считает посол.

Вручение верительной граммоты послом РФ в Абхазии Алексеем Двиняниным президенту Абхазии Раулю Хаджимба
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия
Новый посол России в Абхазии вручил верительные грамоты Раулю Хаджимба

"Это, безусловно, самое главное и для России, и для Абхазии. И я, как новый Чрезвычайный Полномочный посол Российской Федерации в Абхазии, намерен всемерно содействовать этому процессу", — заверил дипломат.

Новый посол России в Абхазии Алексей Двинянин во вторник 15 мая вручил верительные грамоты президенту Абхазии Раулю Хаджимба.

"Для меня была большая честь вручать верительные грамоты президенту Абхазии Раулю Хаджимба. Абхазия – это страна, с которой меня связывает работа без малого 13 лет, и я убедился, насколько это гостеприимная и благодушная страна, какие тесные отношения связывают российский народ и абхазский народ. Мы сегодня в краткой беседе с президентом Абхазии обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений и условились продолжать курс на тесное сотрудничество", — добавил он.

Указ о назначении Алексея Двинянина послом Российской Федерации в Абхазии подписал президент России Владимир Путин 30 марта 2018 года. Алексей Двинянин сменил на этом посту Семена Григорьева, руководившего посольством с 2008 года.




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