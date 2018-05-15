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Турецкий флаг. Архивное фото.

Анкара предложила израильскому послу временно покинуть Турцию

© AFP 2018 / MUSTAFA OZER
Новости
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Турция отозвала послов из США и Израиля из-за событий в секторе Газа. Помимо этого, Анкара созывает чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества и предлагает созвать экстренное заседание Совбеза ООН.

СУХУМ, 15 мая — Sputnik. Анкара предложила послу Израиля покинуть страну, рассказал РИА Новости представитель МИД Турции.

Акции протеста на границе сектора Газа и Израиля
© Sputnik . Ахмет Абед
Число погибших в секторе Газа палестинцев достигло 59

Отношения Израиля и мусульманских стран ухудшились на фоне эскалации в секторе Газа. Причиной обострения конфликта стал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец, более 2,7 тысячи получили ранения.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил в стране трехдневный траур.

Волнения совпали с кульминацией "Великого марша возвращения", который длится уже полтора месяца и унес жизни нескольких десятков людей. Во вторник палестинцы отмечают 70-ю годовщину Накбы — начала исхода и скитаний беженцев после образования еврейского государства.

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур и решил отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле.

Кроме того, Анкара созвала внеочередной саммит Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. Встреча запланирована на пятницу.

Во вторник ситуацию в секторе Газа обсудит Совбез ООН.




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