Госдума приняла проект закона о контрсанкциях в первом чтении

СУХУМ, 15 мая — Sputnik. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение на территории России санкций США и других стран, сообщает РИА Новости.

Проект закона, внесенный в Госдуму в понедельник, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Документ также предусматривает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы на срок до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.

Авторами инициативы выступили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава фракции ЕР Сергей Неверов, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, первый вице-спикер ГД от КПРФ Иван Мельников, первый вице-спикер ГД от ЕР Александр Жуков и первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев.