Руководитель представительства РИА Новости на Украине вышел на связь с редакцией

Служба безопасности Украины во вторник устроила облаву на сотрудников агентства РИА Новости Украина. Утром возле дома был задержан генеральный директор Кирилл Вышинский, а в офис пришли сотрудники СБУ с домкратами.

СУХУМ, 15 мая — Sputnik. Руководитель представительства РИА Новости на Украине россиянин Андрей Бородинв вышел на связь с редакцией и сообщил, что у него дома много часов велись следственные действия, сообщает РИА Новости.

"Только что закончился обыск, он длился 11 часов. У меня конфисковали все мобильные средства связи, компьютеры, планшеты и так далее", — сказал Бородин.

По его словам, он вызван на допрос в начале следующей недели.

Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Андрей Бородин не выходил на связь с утра вторника. При этом на странице генпрокурора Украины Юрия Луценко в Facebook среди фотографий материалов, изъятых при обысках в офисе РИА Новости Украина в Киеве, опубликованы документы Бородина.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.