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Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим

Палестинского посла отозвали из Вашингтона

© Sputnik . Алексей Витвицкий
Новости
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Палестинский лидер Махмуд Аббас назвал посольство США в Иерусалиме "поселенческим аванпостом" и поблагодарил всех, кто осудил перенос дипобъекта.

СУХУМ, 16 мая — Sputnik. Палестинская национальная администрация (ПНА) отозвала посла из Вашингтона, сообщает РИА Новости.

Турецкий флаг. Архивное фото.
© AFP 2018 / MUSTAFA OZER
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Как говорится в заявлении МИД ПНА, это стало ответом на перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Посол вернется на родину уже в среду. В Вашингтоне не стали комментировать отзыв дипломата.

Накануне посла из Вашингтона отозвала и Турция. Турецкий посол также покинет Тель-Авив. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, а его действия по отношению к палестинцам — геноцидом.

В понедельник, в день 70-летия образования Израиля, США официально перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. После этого на границах сектора Газа активизировались акции протестов палестинцев, которые переросли в столкновения с израильскими военными.




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