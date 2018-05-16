Палестинского посла отозвали из Вашингтона

Палестинский лидер Махмуд Аббас назвал посольство США в Иерусалиме "поселенческим аванпостом" и поблагодарил всех, кто осудил перенос дипобъекта.

СУХУМ, 16 мая — Sputnik. Палестинская национальная администрация (ПНА) отозвала посла из Вашингтона, сообщает РИА Новости. © AFP 2018 / MUSTAFA OZER Анкара предложила израильскому послу временно покинуть Турцию

Как говорится в заявлении МИД ПНА, это стало ответом на перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Посол вернется на родину уже в среду. В Вашингтоне не стали комментировать отзыв дипломата.

Накануне посла из Вашингтона отозвала и Турция. Турецкий посол также покинет Тель-Авив. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, а его действия по отношению к палестинцам — геноцидом.

В понедельник, в день 70-летия образования Израиля, США официально перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. После этого на границах сектора Газа активизировались акции протестов палестинцев, которые переросли в столкновения с израильскими военными.