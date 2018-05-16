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Открытие автомобильной части Крымского моста

Берега соединились: жители Крыма и Кубани открыли движение через Керченский пролив

© Sputnik . Grigoriy Sisoev
Новости
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Поток машин из Керчи и Тамани встретился на судоходной арке. Водители приветствовали друг друга длинными гудками.

СУХУМ, 16 мая — Sputnik. Движение по автодорожной части Крымского моста на рассвете открыли автомобили жителей из более 20 городов Крыма и Кубани, сообщается на портале "Крымский мост". За автомобилистами с обеих сторон едут мотоциклисты из близлежащих регионов.

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© Sputnik . Григорий Сысоев
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"Мы так сильно ждали открытия моста, для нас это праздник! Несмотря на то, что надо было рано выезжать, собрались всей семьей и друзьями, украсили наши машины шарами и флагами", — рассказала Марина Власова из Керчи.

Ее поддержал Евгений Овчинников из Темрюка.

"Наконец-то наши берега соединились", — радостно добавил Евгений.

На Таманском и Керченском полуостровах определены транспортные развязки, где можно развернуться обратно на мост – многие решили проехать по Крымскому мосту из Керчи в Тамань и обратно.

"Мы за 20 минут доехали до своих родственников в Крыму, это невероятно! Теперь к сестре можно ездить каждый день на чаепитие. А раньше приходилось добираться 3-4 часа. Из-за этого порой месяцами друг друга не видели, хотя тут рукой подать", — поделилась Ирина Крапивина из Тамани.

Максимальная разрешенная скорость движения на мосту и подходах составляет 90 км/ч, остановки запрещены. Для контроля за соблюдением правил дорожного движения на мосту установлено 10 автоматических комплексов. Вся информация поступает в Центральный диспетчерский пункт, расположенный в Производственной базе эксплуатационной службы моста на Таманском полуострове.




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