Берега соединились: жители Крыма и Кубани открыли движение через Керченский пролив

СУХУМ, 16 мая — Sputnik. Движение по автодорожной части Крымского моста на рассвете открыли автомобили жителей из более 20 городов Крыма и Кубани, сообщается на портале "Крымский мост". За автомобилистами с обеих сторон едут мотоциклисты из близлежащих регионов.

© Sputnik . Григорий Сысоев "Поехали": Путин открыл Крымский мост

"Мы так сильно ждали открытия моста, для нас это праздник! Несмотря на то, что надо было рано выезжать, собрались всей семьей и друзьями, украсили наши машины шарами и флагами", — рассказала Марина Власова из Керчи.

Ее поддержал Евгений Овчинников из Темрюка.

"Наконец-то наши берега соединились", — радостно добавил Евгений.

На Таманском и Керченском полуостровах определены транспортные развязки, где можно развернуться обратно на мост – многие решили проехать по Крымскому мосту из Керчи в Тамань и обратно.

"Мы за 20 минут доехали до своих родственников в Крыму, это невероятно! Теперь к сестре можно ездить каждый день на чаепитие. А раньше приходилось добираться 3-4 часа. Из-за этого порой месяцами друг друга не видели, хотя тут рукой подать", — поделилась Ирина Крапивина из Тамани.

Максимальная разрешенная скорость движения на мосту и подходах составляет 90 км/ч, остановки запрещены. Для контроля за соблюдением правил дорожного движения на мосту установлено 10 автоматических комплексов. Вся информация поступает в Центральный диспетчерский пункт, расположенный в Производственной базе эксплуатационной службы моста на Таманском полуострове.