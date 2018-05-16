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Эмблема Центрального разведывательного управления в главном офисе в Лэнгли, Вирджиния

Экс-сотрдуника ЦРУ заподозрили в передаче информации WikiLeaks

© AFP 2018 / Brendan Smialowski
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Официальных обвинений пока не предъявили, однако спецслужбы Соединенных Штатов уже были у Шульте с обыском, нашли его компьютер и ознакомились в нем с личными записями подозреваемого.

СУХУМ, 16 мая — Sputnik. Бывшего сотрудника Центрального Разведывательного управления (ЦРУ) Джошуа Эдама Шульте обвинили в связи с организацией WikiLeaks, пишет "360tv" со ссылкой на газету The Washington Post.

Шульте находится под стражей в связи с другим разбирательством.

Предполагают, что в 2017 году он передавал информацию организации Джулиана Ассанжа о программных средствах, которые используются для для осуществления хакерских атак и электронной слежки.

Портал WikiLeaks в 2017 году опубликовал некоторые конфиденциальные документы ЦРУ. Из них следовало, что ведомство следит за интернет-активностью пользователей, похищает личные данные, а также перехватывает SMS-сообщения с телефонов на платформе Android.




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