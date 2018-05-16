Чище чем у людей: ученые выяснили, почему у шимпанзе чистые "постели"

Ученые изучили образцы, полученные из 41 гнезда шимпанзе, одного из ближайших родственников человека, на предмет биологического разнообразия обитающих там микробов.

СУХУМ, 16 мая — Sputnik. Спальные места шимпанзе оказались чище, чем у людей, установили ученые из Государственного Университета Северной Каролины, сообщает РИА Новости.

Ученые изучили образцы из 41 гнезда шимпанзе и выяснили, что спальные места приматов отличаются большим разнообразием микробов, попавших туда, например, с листьев деревьев, на которых обезьяны устраиваются на ночлег. А вот "грязных" микробов с их тел, оставленных после взаимодействия со слюной, кожей или фекалиями, в местах ночлега остается гораздо меньше, в отличие от людей.

"Мы практически не обнаружили таких микробов в гнездах шимпанзе, что нас немного удивило", — заявила Меган Томмес, возглавляющая исследование. — Например, у людей в постелях 35% бактерий — с их тел".

Томмес считает, что "постели" шимпанзе чище, потому что они каждый день обустраивают себе место для ночлега заново.

По ее словам, исследование подчеркивает, что человек стремился максимально избавить себя от взаимодействия с почвой и микроорганизмами из окружающей среды, и тем самым окружил себя менее разнородными микробами, основным источником которых являются наши собственные тела. Что, однако, не сделало нашу среду "более чистой".