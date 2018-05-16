Сотрудники РИА Новости беспрепятственно попали в офис агентства в Киеве

СУХУМ, 16 мая — Sputnik. Сотрудники агентства РИА Новости после обыска Службы безопасности Украины смогли в среду беспрепятственно попасть в офис агентства в Киеве, сообщает РИА Новости.

По словам журналистов, офис был не опечатан, изъяли только ряд компьютеров, сервера и некоторые документы, которые находились на столах сотрудников. Городские телефоны пока не работают. Ряд сотрудников вызваны на допрос.

"В офисе небольшой кавардак, но не перевернули все верх дном. Мой стол, на первый взгляд, даже не осматривали, все на месте", — рассказал один их сотрудников агентства.

Посольство России в Киеве находится на связи с властями Украины по поводу ситуации с задержанным в Киеве руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.