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71-й Каннский международный кинофестиваль. День восьмой

Тряхнул стариной: Траволта сплясал на Каннском кинофестивале

© Sputnik . Sputnik
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Фанаты в соцсетях сразу вспомнили танцы Траволта с Умой Турман в фильме Тарантино "Криминальное чтиво".

СУХУМ, 16 мая — Sputnik. Голливудский 64-летний актер Джон Траволта порадовал поклонников, станцевав во время выступления рэпера 50 Cent, сообщает РИА Новости.

Рэпер выступал в Канне на премьере драмы "Кодекс Готти", в которой Траволта сыграл главную роль. В какой-то момент актер вышел на сцену станцевать под трек Just A Lil Bit. Судя по реакции зрителей, они остались довольны.

"Я и Джон Траволта зажигаем! Клянусь, я приехал сюда только из-за него", — написал 50 Cent в Twitter, опубликовав ролик с танцующим 64-летним актером.

В комментариях к твиту 50 cent пользователи вспомнили о других знаменитых танцах актера из таких фильмов, как "Криминальное чтиво" и "Бриолин", а также о меме с его участием.

Траволта впервые прославился в 1970-х после участия в кассовых картинах "Лихорадка субботнего вечера" и "Бриолин".

В 1980-х его актерская карьера испытала спад, но дела снова пошли в гору в 1990-х: он появился в фильме "Криминальное чтиво", за которым последовали "Без лица", "Пароль "Рыба-меч"", "Реальные кабаны", "Лак для волос" и "Из Парижа с любовью".




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