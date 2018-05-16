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Поселок в Удмуртии эвакуируют из-за взрывающихся боеприпасов

Поселок в Удмуртии эвакуируют из-за взрывающихся боеприпасов

© Фото : Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике
Новости
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В поселок Пугачево направили два пожарных поезда, самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8. К месту происшествия выехал глава республиканского правительства.

СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Две тысячи человек эвакуируют из удмуртского поселка Пугачево, около которого на территории бывшего военного арсенала продолжается детонация снарядов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центрального регионального центра МЧС.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва снарядов стало возгорание травы в окрестностях населенного пункта.

Из-за взрывов перекрыто движение машин на участке федеральной автодороги М-7 "Волга" от Малой Пурги до Ижевска.

Это не первый инцидент с детонацией боеприпасов в Пугачево. Аналогичный случай произошел семь лет назад на складах 102 арсенала Центрального военного округа возле этого села.

Тогда при тушении огня погиб военнослужащий, сто человек обратились за медицинской помощью. Из опасной зоны были эвакуированы более 28 тысяч человек.

По данным республиканских властей, взрывы разрушили и повредили 4,5 тысячи домов и 49 объектов социальной сферы в Малопургинском районе республики.




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