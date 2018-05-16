Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Турции Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим, а также решил отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле.

СУХУМ, 16 мая — Sputnik. Главы России и Турции обсудили по телефону обострившуюся ситуацию в ближневосточном регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Обсуждалась обострившаяся ситуация в ближневосточном регионе. Особое внимание уделено проходящим на палестинских территориях массовым акциям протеста в связи с открытием в Иерусалиме посольства США. Выражена серьезная озабоченность по поводу гибели большого количества участников этих акций", — говорится в сообщении.

Эрдоган отметил, что зверское нападение на палестинских демонстрантов на глазах всего мира является позорным и проинформировал Путина о чрезвычайном саммите ОИС, который состоится в Стамбуле в пятницу в связи с этим.

В сообщении пресс-службы также отмечается, что российский президент подчеркнул "важность отказа от насилия, необходимость налаживания результативного переговорного процесса в целях поиска взаимоприемлемых развязок на основе соответствующих решений ООН".

Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.