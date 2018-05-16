Барциц об открытии Крымского моста: Россия может решать амбициозные задачи

СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Открытие Крымского моста показало, что Россия способна решать даже самые высокие амбициозные задачи, рассказал на радио Sputnik торгпред Абхазии в России Олег Барциц.

"Действительно это самый крупный мост в Европейской части, уникальное в техническом смысле сооружение. Я вчера, как и многие, наблюдал за церемонией открытия моста, в которой участвовал президент России. Конечно, я испытывал чувство гордости, – признался Олег Барциц. – Россия продемонстрировала свою геополитическую состоятельность. Проект, который важен был и для имиджа России, он посрамил скептиков. И показал, что Россия способна решать даже самые амбициозные задачи", – сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ардзинба: Крымский мост сблизит полуостров с Абхазией

По словам Барциц, открытие моста позволит еще лучше развивать сотрудничество с регионом.

"Что касается экономических связей, то я знаю, что недавно в Крыму была делегация из Абхазии во главе с министром экономики Адгуром Ардзинба. Там были достаточно серьезные встречи различного уровня и с руководством Крыма, и с другими агентами. Впереди предстоит серьезная работа с этим регионом. Например, сейчас идут переговоры о поставке песчано-гравийной смеси и щебня на некоторые объекты, которые возводятся по целевой программе развития Крыма. Вот здесь Абхазия могла бы поучаствовать. Думаю, нужно использовать новый вид коммуникации, как дополнительный стимул развития наших контактов с Республикой Крым", – рассказал он.

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Полуостров привлекает не только в экономическом плане, но и в туристическом. Торгпред Абхазии в России уверен, что новая переправа задаст абхазской туротросли новую высокую планку для развития.

"Посещаемость Крыма туристами серьезно возрастет. Пропускная способность одного только Крымского моста достигает 14 миллионов человек в год. Думаю, что значительная часть туристов обратит взоры на этот регион, который в транспортном плане стал еще доступнее. В связи с этим нам нужно поднимать уровень туристических услуг, которые мы предлагаем своим клиентам. Нам нужно думать об инфраструктуре, нам нужно думать о культуре обслуживания для того, чтобы соответствовать той высокой планке, которую задают наши стратегические партнеры и друзья по соседству", – отметил Барциц.

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Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край. Это самый протяженный в Россий мост — его длина 19 километров.

Движение по автодорожной части моста началось 16 мая 2018 года.