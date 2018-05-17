Свыше 20 тысяч машин проехало по Крымскому мосту за первые сутки

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Поток автотранспорта по мосту был запущен 16 мая.

СУХУМ, 17 мая — Sputnik. Свыше 20 тысяч единиц транспорта проехало по Крымскому мосту за первые сутки его функционирования, сообщает РИА Новости.

"За первые сутки по Крымскому мосту проехало более 20 000 транспортных средств. В направлении Керчи с 5.30 16 мая до 5.30 17 мая проехало около 10 700 транспортных средств и около 10 000 проехали в сторону Тамани", — говорится в сообщении пресс-службы ФКУ Упрдор "Тамань".

© Sputnik . Григорий Сысоев "Поехали": Путин открыл Крымский мост

По данным организации, примерно 10 700 машин проехало по мосту в сторону Керчи, а еще 10 тысяч — в сторону Тамани. Больше всего дороги были загружены утром и вечером, на пике занятость автотрассы составляла 25-30%.

В ночные часы по Крымскому мосту проходило около 200 автомобилей в час.

Также сообщается, что за первые сутки с моста эвакуированы четыре автосредства, причинами эвакуации стали поломки и нехватки топлива.

Также отмечается, что для обеспечения безопасности дорожного движения на смене в базе эксплуатации дежурят шесть комплексных дорожных машин, четыре автомобиля дорожного мастера, два эвакуатора легковых автомобилей и два эвакуатора грузовых автомобилей (с комплектом для эвакуации автобусов). По берегам пролива и на самом мостовом переходе дежурят машины групп быстрого реагирования транспортной безопасности.