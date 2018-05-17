Госдума потребовала от Киева освободить Вышинского

СУХУМ, 17 мая — Sputnik. Государственная дума России назвала произволом действия украинских спецслужб в отношении журналистов и потребовала освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Заявление было принято на пленарном заседании в четверг, сообщает РИА Новости.
"Действия киевских властей в отношении РИА Новости Украина и работающих в нем сотрудников являются откровенным произволом украинских спецслужб. Использование силовых мер, обычно применяемых к опасным преступникам, в отношении журналистов, честно выполняющих свою работу, противоречит базовым европейским ценностям, неотъемлемой частью которых являются свобода выражения мнения и свобода слова, закрепленные в Конвенции о защите прав человека и основных свобод и других международно-правовых обязательствах", — говорится в тексте заявления Госдумы.
В тексте заявления Госдума призывает ОБСЕ и Совет Европы потребовать от киевских властей незамедлительного освобождения Вышинского, учитывая неоднократные факты нарушений прав журналистов в Укриане.
Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.