Госдума потребовала от Киева освободить Вышинского

На пленарном заседании в четверг 17 мая Госдума призвала ОБСЕ и Совет Европы потребовать от киевских властей незамедлительного освобождения Вышинского.

СУХУМ, 17 мая — Sputnik. Государственная дума России назвала произволом действия украинских спецслужб в отношении журналистов и потребовала освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Заявление было принято на пленарном заседании в четверг, сообщает РИА Новости.

"Действия киевских властей в отношении РИА Новости Украина и работающих в нем сотрудников являются откровенным произволом украинских спецслужб. Использование силовых мер, обычно применяемых к опасным преступникам, в отношении журналистов, честно выполняющих свою работу, противоречит базовым европейским ценностям, неотъемлемой частью которых являются свобода выражения мнения и свобода слова, закрепленные в Конвенции о защите прав человека и основных свобод и других международно-правовых обязательствах", — говорится в тексте заявления Госдумы.

В тексте заявления Госдума призывает ОБСЕ и Совет Европы потребовать от киевских властей незамедлительного освобождения Вышинского, учитывая неоднократные факты нарушений прав журналистов в Укриане.

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