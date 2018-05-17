День невезения: как сухумчане пытались уехать, а маршрутки не пришли

О том, с какими проблемами столкнулись жители столицы Абхазии утром 17 мая из-за забастовки водителей маршрутных такси и как скоро вопрос передвижения горожан будет решен, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Возможность поднятия тарифа на проезд в маршрутных такси обсуждали депутаты Сухумского городского Собрания 24 апреля 2018 года. Тогда было решено создать специальную комиссию для изучения ситуации. Однако 15 мая водители маршрутных такси, курсирующих от центрального рынка до Нового района, самостоятельно повысили стоимость проезда с 15 до 20 рублей, а с 16 мая и вовсе не выходят на линию.

Добраться до работы

Второй день на сухумских остановках общественного транспорта в утренний час многолюдно. Потерявшие надежду на то, что удастся сесть в троллейбус или автобус, звонили в такси, где диспетчеры отвечали, что машин нет, все на выезде.

© Sputnik / Илона Хварцкия Водители сухумских маршруток намерены бастовать до пятницы

Сотрудницу Sputnik Абхазия Раду Ажиба выручил редакционный водитель.

"Как увидели, что сегодня опять не ездят маршрутные такси, начали вызывать такси обычное, где диспетчеры отвечали, что или нет машин, или они не работают. Пришлось позвонить на работу нашему водителю, чтобы привез нас. Сколько это будет продолжаться, неизвестно, и такое ощущение, что никому до этого дел нет, простой народ и чиновники живут в разных странах, они в одной Апсны, мы — в другой!" — негодует она.

Радиоведущая Сусана Садзба говорит, что на остановках в Новом районе полно людей, и все крайне недовольны. Сама добралась благодаря случайному «бомбиле» на минивене, который собрал с попутчиков за поездку по 50 рублей. Выхода не было.

"Маршрутных такси нет, автобусы переполнены настолько, что сесть в них невозможно просто. Автобусы наполняются до такой степени, что кажется, они опрокинутся. Я смогла приехать на работу благодаря водителю легкового автомобиля, который попросил по 50 рублей с каждого. Никто не раздумывал, сразу решили приехать с ним. Оставляя нас у работы, он пошутил о том, что, может быть, ему стоит заниматься извозом людей", — сказала Садзба.

Студентке Шаризан Гумба в эти два дня просто везет. Ее подбирают добрые люди на попутках.

"Вы знаете, что добраться до АГУ можно только на маршрутных такси, троллейбусы едут в эту сторону крайне редко, автобусы не ездят совсем, кроме того автобуса, что возит преподавателей. И вчера, и сегодня нам просто повезло — нас подвезли незнакомые люди. Если маршрутки не начнут ходить, то будем опаздывать на лекции, что, конечно, плохо будет сказываться на успеваемости", — признается она.

Сухумчанка Ирина возмущена и недоумевает, почему проблема не решается.

"Я очень сильно возмущена! Что происходит?! Где руководители компетентных органов, почему народ должен страдать из-за этой ситуации?! Уже второй день маршрутки не ездят, автобусы переполнены — "иголку не сунуть", троллейбусы также, студенты не могут добраться до АГУ, мы на работу, школьники в школу. Это издевательство над простым народом!" — не скрывает эмоций она.

Анжела Квициния добиралась от "пятачка" в Новом районе до рынка почти два часа.

"Я вышла в 8 утра, чтобы попасть на рынок пораньше, но попала только в 9:50. Мы в количестве около 30-40 человек ждали транспорт, дождались троллейбуса, который был полон пассажирами: школьниками и студентами. Когда ехала в троллейбусе, еще надеялась увидеть через окно маршрутку, но на протяжении всей дороги маршруток мы не встретили, в транспорте говорили, что все решится в пятницу", — сказала она.

Забастовка до пятницы

Водители сухумских маршруток настроены решительно и не отступают от своего требования повысить тариф за проезд. По их словам, это обусловлено тем, что дорожает топливо и растут цены на продукты, тогда как с 2012 года цена за проезд остается на прежних 15 рублях.

Один из водителей Вячеслав Делба сообщил, что забастовка продлится до пятницы 18 мая, когда состоится совещание с участием министра экономики Адгура Ардзинба, представителей автотранспортного предприятия и администрации столицы.

"Вчера к нам приходил министр экономики республики и представители Управления транспорта. Министр сказал нам, чтобы мы подождали до 18 мая, он сообщил, что будет проведено специальное совещание, пригласил нас принять участие в нем. Мы ему сообщили, что до пятницы водители маршруток не выйдут на работу", — заявил он.

Водитель напомнил, что стоимость проезда в маршрутках не повышали с 2012 года, с учетом инфляции поднятие оплаты за проезд с 15 до 20 рублей назрело, подчеркнул водитель.

Забастовка водителей маршрутных такси Сухума началась 16 мая. Пассажиры могут передвигаться только на автобусах, троллейбусах или воспользоваться услугами таксистов.

Депутаты Сухумского городского Собрания на заседании 24 апреля обсуждали вопрос повышения стоимости проезда в микроавтобусах с 15 до 20 рублей. Тогда было решено создать специальную комиссию для изучения ситуации.