СК возбудил дело в отношении журналиста, призывавшего взорвать Крымский мост

СУХУМ, 17 мая — Sputnik. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против американского журналиста Тома Рогана, "рекомендовавшего" Украине взорвать Крымский мост, сообщает RT.
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила также, что доследственная проверка проводится в отношении редактора издания.
Провокационная статья с заголовком "Украине следует взорвать путинский Крымский мост" вышла в Washington Examiner во вторник 15 мая.
Автор Washington Examiner назвал мост "возмутительным оскорблением самой сути Украины как государства"
По мнению следствия, в ней "усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации".
Назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза. Начались следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.
Открытый во вторник мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России и Европе, его длина составила 19 километров. Он соединил Краснодарский край и полуостров.