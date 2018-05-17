СК возбудил дело в отношении журналиста, призывавшего взорвать Крымский мост

Президент России распорядился построить мост через Керченский пролив в апреле 2014 года. Работы начались в феврале 2016 года, а в мае 2018 года состоялось открытие автодорожной части.

СУХУМ, 17 мая — Sputnik. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против американского журналиста Тома Рогана, "рекомендовавшего" Украине взорвать Крымский мост, сообщает RT.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила также, что доследственная проверка проводится в отношении редактора издания.

© Sputnik . Григорий Сысоев "Поехали": Путин открыл Крымский мост

Провокационная статья с заголовком "Украине следует взорвать путинский Крымский мост" вышла в Washington Examiner во вторник 15 мая.

Автор Washington Examiner назвал мост "возмутительным оскорблением самой сути Украины как государства"

По мнению следствия, в ней "усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации".

Назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза. Начались следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Открытый во вторник мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России и Европе, его длина составила 19 километров. Он соединил Краснодарский край и полуостров.