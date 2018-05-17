20:11 17 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге

СК возбудил дело в отношении журналиста, призывавшего взорвать Крымский мост

© Sputnik . Виктория Виатрис
Новости
Получить короткую ссылку
24 0 0

Президент России распорядился построить мост через Керченский пролив в апреле 2014 года. Работы начались в феврале 2016 года, а в мае 2018 года состоялось открытие автодорожной части.

СУХУМ, 17 мая — Sputnik. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против американского журналиста Тома Рогана, "рекомендовавшего" Украине взорвать Крымский мост, сообщает RT.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила также, что доследственная проверка проводится в отношении редактора издания.

Президент РФ В. Путин принял участие в открытии Крымского моста
© Sputnik . Григорий Сысоев
"Поехали": Путин открыл Крымский мост

Провокационная статья с заголовком "Украине следует взорвать путинский Крымский мост" вышла в Washington Examiner во вторник 15 мая.

Автор Washington Examiner назвал мост "возмутительным оскорблением самой сути Украины как государства"

По мнению следствия, в ней "усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации".

Назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза. Начались следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Открытый во вторник мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России и Европе, его длина составила 19 километров. Он соединил Краснодарский край и полуостров.

В первые сутки по мосту проехало свыше 20 тысяч автомобилей.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Астанинский экономический форум
    Глобальные темы

    О чем говорили VIP-гости на экономическом форуме, который уже в одиннадцатый раз принимает столица Казахстана, - в материале Sputnik.

  • Выступление каскадеров во время торжественного открытия Вторых Всемирных игр кочевников. Архивное фото
    Игры кочевников

    Третьи Всемирные игры кочевников начнутся через три месяца в Кыргызстане. О том, как страна готовится к этому событию, рассказывает Sputnik.

  • Работа за компьютером, архивное фото
    Тунеядцы наперечет

    В Беларуси прорабатывается вопрос введения электронных трудовых книжек – это значительно упростит выявление нигде не работающих граждан.

  • После выборов президента Латвии в Сейме
    Не закрытое, а открытое

    Сейм Латвии поддержал переход к открытому голосованию на выборах президента республики – теперь поправки должна рассмотреть юридическая комиссия.

  • Путешествие, аэропорт
    Закрыто на карантин

    Литовцам запретили привозить мясо и молоко не из стран Евросоюза, чтобы избежать распространения инфекционных заболеваний.

  • Скрипка Страдивари
    Эй, скрипач!

    Украинские пограничники обнаружили у гражданина Молдовы предметы антиквариата, в том числе скрипку, предположительно, изготовленную знаменитым Антонио Страдивари.

  • Плодоовощная ярмарка в Ташкенте
    Все на продажу

    Представители бизнеса агросектора Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана разработали план по наращиванию темпов экспорта сельхозпродукции.

  • Города мира. Ашхабад
    Жевать запрещается!

    МИД Узбекистана опубликовал правила въезда и пребывания граждан республики в Туркменистане – среди прочего запрещается ввоз жевательного табака.

  • ID-карта в считывателе идентификационных смарт-карт
    В зоне риска

    Масштабное обновление сертификатов ID-карт не помогло оградить Эстонию от цифровых рисков — уязвимыми остаются еще 12,5 тысяч электронных документов.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Просто космос: начало автомобильного движения по Крымскому мосту
Самара Арена примет 6 матчей ЧМ-2018
Как выглядит стадион "Самара Арена" с высоты птичьего полета
Заглушка
Лучшие бомбардиры в истории ЧМ по футболу

Соцсети

Sputnikabkhazia