Дмитрий Киселев прокомментировал арест Вышинского

СУХУМ, 17 мая — Sputnik. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал новость об аресте Кирилла Вышинского, отметив, что "он фактически оставлен в тюрьме и будет содержаться в жестоких условиях, пусть даже его и обвиняют в госизмене, что само по себе абсурдно", сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что городской суд Херсона в четверг 17 мая постановил поместить Вышинского на 60 дней под стражу без определения залога.
"Будем называть вещи своими именами, и в этой тюрьме, в Херсонской, как раз организован такой центр для приема тех, кого нынешний украинский режим считает "боевиками Донбасса". Это такое жестокое все же содержание, абсолютно недопустимая история для журналиста", — сказал Киселев в эфире телеканала Россия 24.
Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы.
Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.