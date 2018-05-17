Дмитрий Киселев прокомментировал арест Вышинского

СУХУМ, 17 мая — Sputnik. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал новость об аресте Кирилла Вышинского, отметив, что "он фактически оставлен в тюрьме и будет содержаться в жестоких условиях, пусть даже его и обвиняют в госизмене, что само по себе абсурдно", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что городской суд Херсона в четверг 17 мая постановил поместить Вышинского на 60 дней под стражу без определения залога.

"Будем называть вещи своими именами, и в этой тюрьме, в Херсонской, как раз организован такой центр для приема тех, кого нынешний украинский режим считает "боевиками Донбасса". Это такое жестокое все же содержание, абсолютно недопустимая история для журналиста", — сказал Киселев в эфире телеканала Россия 24.

© AFP 2018 / GENYA SAVILOV Суд Херсона постановил поместить Вышинского под арест Киселев также отметил в своем сообщении, что в случае, если бы Киев хотел судить журналиста по статье "госизмена", то хотя-бы оставили его в стране под подписку о невыезде, и не обращались бы с ним как с социально опасным.