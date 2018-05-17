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Дмитрий Киселев прокомментировал арест Вышинского

© Sputnik . Владимир Трефилов
Новости
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В отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Херсонский городской суд рассмотрел меру пресечения за "государственную измену" в четверг 17 мая.

СУХУМ, 17 мая — Sputnik. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал новость об аресте Кирилла Вышинского, отметив, что "он фактически оставлен в тюрьме и будет содержаться в жестоких условиях, пусть даже его и обвиняют в госизмене, что само по себе абсурдно", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что городской суд Херсона в четверг 17 мая постановил поместить Вышинского на 60 дней под стражу без определения залога.

"Будем называть вещи своими именами, и в этой тюрьме, в Херсонской, как раз организован такой центр для приема тех, кого нынешний украинский режим считает "боевиками Донбасса". Это такое жестокое все же содержание, абсолютно недопустимая история для журналиста", — сказал Киселев в эфире телеканала Россия 24.

Киселев также отметил в своем сообщении, что в случае, если бы Киев хотел судить журналиста по статье "госизмена",  то хотя-бы оставили его в стране под подписку о невыезде, и не обращались бы с ним как с социально опасным.
Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания суда в Киеве
© AFP 2018 / GENYA SAVILOV
Суд Херсона постановил поместить Вышинского под арест

Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы.

Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Государственная дума России назвала произволом действия украинских спецслужб в отношении журналистов и потребовала освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.



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