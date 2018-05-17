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Кирилл Вышинский во время заседания суда в Киеве

Супруга Вышинского рассказала, что не получала уведомления об аресте мужа

© REUTERS / Stringer
Новости
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Кирилла Вышинского задержали представители СБУ в Киеве утром 15 мая рядом с его домом.

СУХУМ, 17 мая — Sputnik. Супруга Кирилла Вышинского, задержанного СБУ в Киеве, Ирина Вышинская недоумевает, как журналистика может быть связана с государственной изменой, в которой его обвиняют, пишет РИА Новости.

Ирина Вышинская до сих пор не получила официального уведомления об аресте мужа.

"Я не понимаю, в чем обвиняют моего мужа. Я не могу понять, что такое госизмена и журналистика, и почему это сливается в одно единое целое", — заявила Ирина в интервью телеканалу RT.

Она также сообщила, что не разговаривала с супругом с понедельника, всю информацию о ходе дела получает от коллег Кирилла Вышинского.

Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко.

Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

Кроме того,сотрудники СБУ провели обыски в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина.

Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.



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