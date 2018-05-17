Адвокат Вышинского рассказал о содержани журналиста в изоляторе

Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

СУХУМ, 17 мая — Sputnik. Адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что журналист пока пребывает в изоляторе временного содержания, на днях его должны перевести в СИЗО, пишет РИА Новости.

Городской суд города Херсона постановил поместить Вышинского на 60 дней под стражу без определения залога. Он обвиняется в госизмене. Адвокаты намерены опротестовать это решение.

© Sputnik . Владимир Трефилов Дмитрий Киселев прокомментировал арест Вышинского

"Он пока находится в изоляторе временного содержания, он был один (в камере)". Когда его переведут в СИЗО, там условия будут, скорей всего, другие", — сообщил Доманский РИА Новости.

Доманский также сообщил, что надеется посетить Вышинского в СИЗО.

Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко.