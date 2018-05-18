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Сотрудник ДПС

Женщина врезалась в машину ДПС под Краснодаром

© Sputnik . Максим Богодвид
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ДТП произошло вечером в четверг, 17 мая, на 16 километре трассы Краснодар — Кропоткин, в районе станицы Старокорсунской.

СУХУМ, 18 мая — Sputnik. В служебный автомобиль ДПС на автодороге Краснодар — Кропоткин врезалась иномарка, сообщает "Кубанские Новости".

Происшествие случилось вечером 17 мая.

Инормарка "Рено", за рулем которой находилась женщина, выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль ДПС, следовавший в Краснодар.

После столкновения полицейская машина вылетела на обочину.

В аварии пострадал сотрудник полиции, он сейчас в больнице.

Виновница ДТП говорит, что на встречной полосе она оказалась из-за того, чтобы избежать столкновения с машиной, выезжавшей со второстепенной дороги.

Эта информация сейчас проверяется.




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