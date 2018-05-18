Женщина врезалась в машину ДПС под Краснодаром

СУХУМ, 18 мая — Sputnik. В служебный автомобиль ДПС на автодороге Краснодар — Кропоткин врезалась иномарка, сообщает "Кубанские Новости".
Происшествие случилось вечером 17 мая.
Инормарка "Рено", за рулем которой находилась женщина, выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль ДПС, следовавший в Краснодар.
После столкновения полицейская машина вылетела на обочину.
В аварии пострадал сотрудник полиции, он сейчас в больнице.
Виновница ДТП говорит, что на встречной полосе она оказалась из-за того, чтобы избежать столкновения с машиной, выезжавшей со второстепенной дороги.
Эта информация сейчас проверяется.