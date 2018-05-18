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Командир батальона Пятнашка Олег Мамиев

Командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев погиб в ДНР

© Фото: ИБ "Пятнашка"
Новости
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По последним данным ООН, жертвами конфликта в ЛНР и ДНР стали более 10 тысяч человек.

СУХУМ, 18 мая — Sputnik. В ДНР погиб командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев, сообщает РИА Новости.

Олег Мамиев по прозвищу "Мамай" был награжден высшими наградами Донецкой народной республики.

О смерти Мамиева сообщило движение "Союз добровольцев Донбасса", членом правления которого был Мамиев, на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Он погиб как герой, на своем боевом посту", — говорится в сообщении.

Олег Мамиев приехал в Донбасс из Осетии вскоре после госпереворота в Киеве.

Он воевал в подразделении "Восток", участвовал во многих боевых операциях.

Ранее в Донбассе погибли такие известные командиры, как Арсен Павлов (Моторола), Михаил Толстых (Гиви), Александр Беднов (Бэтмен), Алексей Мозговой, Евгений Ищенко (Малыш), Павел Дремов (Батя).

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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