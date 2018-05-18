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Президентский лимузин проекта Кортеж

"Кортеж" в массы: Путин поручил начать производство российских лимузинов

© Sputnik . Сергей Гунеев
Новости
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Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей на единой модульной платформе.

СУХУМ, 18 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым призвал наладить массовое производство джипов и седанов проекта "Кортеж", пишет РИА Новости.

Прокомментировав слова Чемезова, о том, что ему звонили богатые люди, желающие приобрести подобный автомобиль, Владимир Путин отметил, что новые машины смогут позволить себе люди с любым достатком.

Путин отметил, что в линейке "Кортеж" получились удачными и микроавтобусы: их можно использовать для семей с детьми.

Автомобиль Aurus кортежа президента РФ
© Sputnik . Алексей Филиппов
Автомобиль Aurus кортежа президента РФ

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал, что в проекте "Кортеж" будут не только лимузин, седан и минивэн, но и мотоцикл.

По словам главы Ростеха, его уже подготовили, но не успели "довести до ума", однако, Чемезов отметил, что по своим характеристикам мотоцикл не уступает западным моделям.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей на единой модульной платформе для первых лиц государства.

Пока таким автомобилем пользуется только президент. Вслед за ним на машины проекта должны пересесть другие чиновники.

Кроме того, эти автомобили в следующем году появятся в свободной продаже.

Их розничная цена будет начинаться от шести-семи миллионов рублей.




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