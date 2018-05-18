"Кортеж" в массы: Путин поручил начать производство российских лимузинов

СУХУМ, 18 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым призвал наладить массовое производство джипов и седанов проекта "Кортеж", пишет РИА Новости.

Прокомментировав слова Чемезова, о том, что ему звонили богатые люди, желающие приобрести подобный автомобиль, Владимир Путин отметил, что новые машины смогут позволить себе люди с любым достатком.

Путин отметил, что в линейке "Кортеж" получились удачными и микроавтобусы: их можно использовать для семей с детьми.

© Sputnik . Алексей Филиппов Автомобиль Aurus кортежа президента РФ

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал, что в проекте "Кортеж" будут не только лимузин, седан и минивэн, но и мотоцикл.

По словам главы Ростеха, его уже подготовили, но не успели "довести до ума", однако, Чемезов отметил, что по своим характеристикам мотоцикл не уступает западным моделям.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей на единой модульной платформе для первых лиц государства.