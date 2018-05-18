СК России возбудил второе дело из-за призыва взорвать Крымский мост

По мнению следствия, в ней "усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации".

Также сообщается, что журналист американского издания Washington Examiner Том Роган заявил, что не сожалеет о написанной им статье, где призвал взорвать мост.

"За исключением того факта, что я мог выразиться более ясно, показав, что этот удар мог (и, конечно, должен был) быть нанесен так, чтобы избежать жертв", — написал он в новом материале.

Назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза. Начались следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Открытый во вторник мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России и Европе, его длина составила 19 километров. Он соединил Краснодарский край и полуостров.