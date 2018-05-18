СК России возбудил второе дело из-за призыва взорвать Крымский мост

СУХУМ, 18 мая — Sputnik. Следственный комитет России возбудил дело против редактора американского Washington Examiner Уго Гурдона, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлана Петренко.
В американском издании Washington Examiner во вторник 15 мая вышла статья "Украине следует взорвать путинский Крымский мост", в которой автор статьи Том Роган открытым текстом призывает власти Украины взорвать мост через Керченский пролив.
Уго Гурдону ставится в вину, что он согласовал и разместил провокационный материал.
В четверг СК России завел дело против американского журналиста Тома Рогана, "рекомендовавшего" Украине взорвать Крымский мост.
Автор Washington Examiner назвал мост "возмутительным оскорблением самой сути Украины как государства".
По мнению следствия, в ней "усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации".
Также сообщается, что журналист американского издания Washington Examiner Том Роган заявил, что не сожалеет о написанной им статье, где призвал взорвать мост.
"За исключением того факта, что я мог выразиться более ясно, показав, что этот удар мог (и, конечно, должен был) быть нанесен так, чтобы избежать жертв", — написал он в новом материале.
Назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза. Начались следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.
Открытый во вторник мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России и Европе, его длина составила 19 километров. Он соединил Краснодарский край и полуостров.