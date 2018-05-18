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Начало автомобильного движения по Крымскому мосту

СК России возбудил второе дело из-за призыва взорвать Крымский мост

Виталий Тимкив
Новости
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В статье американского издания Washington Examiner усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации.

СУХУМ, 18 мая — Sputnik. Следственный комитет России возбудил дело против редактора американского Washington Examiner Уго Гурдона, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлана Петренко.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
© Sputnik . Виктория Виатрис
СК возбудил дело в отношении журналиста, призывавшего взорвать Крымский мост

В американском издании Washington Examiner во вторник 15 мая вышла статья "Украине следует взорвать путинский Крымский мост", в которой автор статьи Том Роган открытым текстом призывает власти Украины взорвать мост через Керченский пролив.

Уго Гурдону ставится в вину, что он согласовал и разместил провокационный материал.

В четверг СК России завел дело против американского журналиста Тома Рогана, "рекомендовавшего" Украине взорвать Крымский мост.

Автор Washington Examiner назвал мост "возмутительным оскорблением самой сути Украины как государства".

По мнению следствия, в ней "усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации".

Также сообщается, что журналист американского издания Washington Examiner Том Роган заявил, что не сожалеет о написанной им статье, где призвал взорвать мост.

"За исключением того факта, что я мог выразиться более ясно, показав, что этот удар мог (и, конечно, должен был) быть нанесен так, чтобы избежать жертв", — написал он в новом материале.

Назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза. Начались следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Открытый во вторник мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России и Европе, его длина составила 19 километров. Он соединил Краснодарский край и полуостров.

В первые сутки по мосту проехало свыше 20 тысяч автомобилей.

 

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