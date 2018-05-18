Сотрудника ВГТРК ранили при обстреле в Донбассе

Сотрудника ВГТРК ранили при об обстреле, в котором погиб комбат батальона "Пятнашка" Олег Мамиев.

СУХУМ, 18 мая — Sputnik. Звукооператор ВГТРК Игорь Уклеин ранен в результате обстрела в Донбассе, сообщает РИА Новости.

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе.

По данным сообщения, речь идет об обстреле, в котором погиб комбат батальона "Пятнашка" Олег Мамиев с позывным Мамай.

Командира батальона "Пятнашка" Олега Мамиева по прозвищу Мамай смертельно ранили на передовой в районе Авдеевки.

О гибели Мамая сообщила общественная организация "Союз добровольцев Донбасса". Он приехал в Донбасс из Северной Осетии в 2014 году, был награжден высшими наградами ДНР.