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Ситуация в Донецкой области

Сотрудника ВГТРК ранили при обстреле в Донбассе

© Sputnik . Валерий Мельников
Новости
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Сотрудника ВГТРК ранили при об обстреле, в котором погиб комбат батальона "Пятнашка" Олег Мамиев.

СУХУМ, 18 мая — Sputnik. Звукооператор ВГТРК Игорь Уклеин ранен в результате обстрела в Донбассе, сообщает РИА Новости.

Командир батальона Пятнашка Олег Мамиев
© Фото: ИБ "Пятнашка"
Командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев погиб в ДНР

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе.

По данным сообщения, речь идет об обстреле, в котором погиб комбат батальона "Пятнашка" Олег Мамиев с позывным Мамай.

Командира батальона "Пятнашка" Олега Мамиева по прозвищу Мамай смертельно ранили на передовой в районе Авдеевки.

О гибели Мамая сообщила общественная организация "Союз добровольцев Донбасса". Он приехал в Донбасс из Северной Осетии в 2014 году, был награжден высшими наградами ДНР.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.



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