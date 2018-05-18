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Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле

Путин утвердил новый состав правительства России

© Sputnik . Евгений Биятов
Новости
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Медведев в понедельник представил Путину предложения по структуре правительства, которую глава государства также одобрил.

СУХУМ, 18 мая — Sputnik. На встрече в резиденции Бочаров Ручей президент России Владимир Путин одобрил представленные кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, сообщает РИА Новости.

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Свой пост сохранили глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, министр культуры Владимир Мединский, министр юстиции Александр Коновалов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр обороны Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр спорта Павел Колобков, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр труда и соцзащиты Максим Топилин и глава Минэнерго Александр Новак.

Новым министром сельского хозяйства стал Дмитрий Патрушев, руководителем Минстроя назначен Владимир Якушев, а Дмитрий Кобылкин — министром природы.

Руководителем МЧС стал Евгений Зиничев.

Главой созданного министерства просвещения стала Ольга Васильева, а министром науки и высшего образования стал Михаил Котюков.



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