Путин утвердил новый состав правительства России

СУХУМ, 18 мая — Sputnik. На встрече в резиденции Бочаров Ручей президент России Владимир Путин одобрил представленные кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, сообщает РИА Новости.
Свой пост сохранили глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, министр культуры Владимир Мединский, министр юстиции Александр Коновалов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр обороны Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр спорта Павел Колобков, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр труда и соцзащиты Максим Топилин и глава Минэнерго Александр Новак.
Новым министром сельского хозяйства стал Дмитрий Патрушев, руководителем Минстроя назначен Владимир Якушев, а Дмитрий Кобылкин — министром природы.
Руководителем МЧС стал Евгений Зиничев.