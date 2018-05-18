Путин утвердил новый состав правительства России

Жители улица Имама Шамиля в столице Абхазии жалуются на то, что прекращены ремонтные работы этой улицы.

Руководителя РИА Новсти Украина Кирилла Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая и поместили под арест в Херсоне. Журналиста подозревают в госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.