Меркель обсудит с Порошенко ситуацию с задержанием Вышинского

СУХУМ, 18 мая — Sputnik. Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудит с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию с задержанием в Киеве руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости.

"Что касается журналиста (Вышинского), я, конечно же, буду обсуждать с украинским президентом свою сегодняшнюю поездку, я упомяну этот случай. Как я и говорила, российские журналисты, которые здесь арестовываются и не могут заниматься своей работой, что нас тоже наполняет озабоченностью", — сказала Меркель после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.