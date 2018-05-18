Букет для фрау: что обсудили Путин и Меркель в Сочи

СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Президент встретил коллегу вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Перед началом переговоров они втроем коротко пообщались, пишет РИА Новости.

Российский лидер поприветствовал канцлера у входа в свою резиденцию Бочаров Ручей, они обменялись рукопожатиями, после чего Путин подарил ей букет белых роз. Основными темами их встречи были ситуация в Сирии и на Украине, а также иранская сделка и некоторые экономические проекты, включая "Северный поток — 2". Поддерживать хорошие отношения с Россией входит в стратегические интересы Германии, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. © Sputnik . Виталий Аньков Газовая атака: как связаны "дело Скрипаля" и "Северный поток-2" "Я в самые сложные времена всегда выступала за то, чтобы, например, Совет Россия — НАТО продолжал свою работу, со стороны ЕС чтобы продолжались контакты, поддерживались", — сказала Меркель. Северный поток-2

"Северный поток-2" предусматривает и может быть использован не только для поставок непосредственно в Германию, он может быть использован для поставок в другие страны Европы, в том числе имея в виду падающую добычу Великобритании и Норвегии. Потребности европейских стран в этом сырье растут, а собственная добыча падает, заявил президент России Владимир Путин.

Месяц назад Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель попросил ее отказаться от поддержки строительства газопровода "Северный поток-2" в обмен на переговоры по новому торговому соглашению между Америкой.

"Северный поток — 2" открыт для участия других стран, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Мы считаем его выгодным для нас, мы будем за него бороться", — добавил Путин.

Дело Скрипаля



Президент России Владимир Путин выразил надежду, что отравленный в Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль будет жив здоров и невредим.

"Слава богу он поправился, вышел из больницы выписался, надеюсь, он будет здоров, жив и невредим», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель", — отметил Путин.

© REUTERS / Henry Nicholls Лондон отказался расследовать "дело Скрипаля" вместе с Москвой

Владимир Путин также подчеркнул, что если бы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, госпитализированный в британском Солсбери, был отравлен боевым отравляющим веществом, он бы погиб на месте, заявил президент России Владимир Путин.

Работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городке Солсбери. После этого отношения России и Британии резко обострились. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Россия неоднократно предлагала Великобритании оказать всю необходимую помощь в расследовании дела Скрипаля и просила допустить ее к материалам расследования, однако никаких ответов из Лондона до сих пор нет, заявил президент России Владимир Путин.

Иранская ядерная сделка

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи заявила, что Европа хочет, чтобы Тегеран продолжил выполнять иранскую ядерную сделку.

"Мы со стороны Европы, европейцев, с Ираном ведем свои контакты, говорим об этом, чтоб Иран остался верен этому соглашению, потому что, я думаю, оно гарантирует больше контроля и безопасности", — заявила она.

© Sputnik . Алексей Витвицкий Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану

Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Выход Америки из ядерной сделки означает вступление в действие санкций против Ирана.

Меркель также отметила, что компенсаций европейским компаниям, если на них распространятся санкции против Ирана, не будет.

"Мы посмотрим, что может такое быть, что компании, которые хотят вкладывать деньги в Иран, не смогут это делать. Мы действительно это обсуждаем в Брюсселе, подобную блокаду, блокирующий механизм, здесь тоже не стоит испытывать иллюзий, что это не будут такие крупные компенсации, это экономические решения, которые компании принимают сами", — заявила она.

© AFP 2018 / Strnger Вероятность военного конфликта Израиля и Ирана: поле битвы - Сирия

Сирийский конфликт

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи с Владимиром Путиным заявила, что Германия попросит Россию оказать влияние на Дамаск, чтобы он не создавал препятствий для возвращения беженцев в Сирию.

"Я говорила о нашей озабоченности об указе №10 в Сирии — если люди в определенный срок не заявят о своей собственности, они ее теряют. И это очень плохие новости для всех тех, кто хотел бы когда-нибудь вернуться в Сирию. Об этом мы будем сегодня еще более подробно говорить и попросим Россию оказать свое влияние, чтобы (президент Сирии Башар) Асад не делал этого", — сказала Меркель.

На пресс-конференции по итогам встречи Путин отметил, что Германия готова участвовать в восстановлении Сирии.

"Мы отмечаем стремление Федеративной Республики Германия серьезно участвовать в восстановлении социально-экономической инфраструктуры это страны. Важно, чтобы любая помощь оказывалась по согласованию с законными властями", — сказал Путин.